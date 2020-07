'Portugese politie zocht in putten naar lichaam Madeleine McCann'

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Vader en moeder McCann waren op dat moment met vrienden een stukje verderop aan het eten.

Ze controleerden meerdere keren of alles goed was met Madeleine en haar broertje en zusje. Om 22.00 uur bleek Madeleine echter niet meer in haar bed te liggen. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd aandacht. Drie jaar geleden gaven de ouders een interview met de BBC. "We koesteren nog altijd hoop", zei moeder Kate toen. Het Duitse OM gaat er niet meer van uit dat het meisje nog in leven is.