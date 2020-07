Auto raakt te water in Den Haag, bestuurder neemt ballonnetje lachgas

De politie vermoedt dat de man daarvoor op een parkeerplek aan de Calandkade ook al lachgas heeft geïnhaleerd; er zijn daar lachgaspatronen en restanten van ballonnen aangetroffen. Daarna moet hij in het water zijn terechtgekomen.

De man is door de brandweer en politie naar de kant gehaald. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Omroep West meldt dat het voorval tot een grote brandweerinzet leidde. De brandeer wilde zeker weten dat er niemand meer in de auto zat en zette duikers in. In de auto troffen de duikers alleen een fles met lachgas aan.