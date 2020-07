Internetstemmen is vragen om problemen, weet nu ook het CDA

Als de stem eenmaal is opgeslagen, is bij een écht anonieme stemming voor een organisator van de verkiezing niet meer te achterhalen hoe die stem precies is uitgebracht. Als je weet in te breken, zou je dus ongestraft met stemmen kunnen rommelen.

Tweede Kamer

En dat is dan ook meteen de reden dat verkiezingen voor bijvoorbeeld de Tweede Kamer niet via internet worden gehouden. "De risico's daarvan zijn onacceptabel", zegt beveiligingsexpert Ronald Prins, die lid is van de Kiesraad. Er zijn talloze voorbeelden van online-verkiezingen in andere landen die achteraf onveilig bleken te zijn.

In sommige gevallen werken online-verkiezingen prima, denkt Prins. "Als je wil polsen of er een nieuw speelpleintje in de buurt moet worden aangelegd , lijkt dat me best acceptabel." Daarbij is anonimiteit niet heel belangrijk en het risico van manipulatie gering.

Dat is bij landelijke verkiezingen anders. Het stemgeheim is daar heilig en het is extreem moeilijk om alle mogelijke aanvallen te weren, zeker als een buitenlandse overheid zou willen rommelen met de uitslag van de verkiezingen.

Maar er zijn meer risico's. "Je kunt bijvoorbeeld met een DDoS-aanval de stemsite uit de lucht halen", zegt Prins. Als een deel van de mensen daardoor niet kan stemmen, of zelfs iedereen, beïnvloed je daarmee ook de verkiezing.

Een ander risico is dat mensen stemmen op hun eigen telefoon of computer, en dat daar een virus op draait dat de uitslag van de stemming verandert. "Je denkt bijvoorbeeld dat je CDA stemt, maar je stemt op de VVD."

Stemmen in coronatijden

Ook als het coronavirus in maart nog rondwoekert, moeten de Tweede Kamer-verkiezingen niet via internet worden gehouden denkt Prins. "Dan moeten we eerder nadenken over creatieve oplossingen, zoals een drive-through waar je vanuit je auto kunt stemmen."