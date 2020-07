Tientallen steunmiljoenen voor uitzendbureaus, winkelketens en ov-bedrijven

Naast KLM, Booking en de NS staan er opvallend veel uitzendbureaus in de lijst met honderd grootste ontvangers van NOW-loonsteun. En ook veel grote winkelketens en regionale ov-bedrijven hebben miljoenen euro's steun gekregen om hun personeel door te betalen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

Vijftien van de honderd bedrijven die de meeste steun uit de NOW-regeling ontvingen zijn payrollbedrijven, uitzendbureaus of detacheerders. Onder meer Tempo Team, EV Tilburg, Randstad en Kolibrie Payrolling kregen meer dan 10 miljoen euro steun, blijkt uit data die het UWV vrijdag vrij gaf. Een dag eerder noemde minister Koolmees het al een opvallende sector in een Kamerbrief over de regeling.

Het ministerie wil niet ingaan op de vraag waarom de minister de sector zo opvallend vond, maar het laat zich raden: de verwachting was dat de uitzendbureaus de krachten die ze nu niet meer konden uitzenden massaal zouden ontslaan.

Schaarste op de arbeidsmarkt

Het gebruik van de steunmaatregelen lijkt erop te wijzen dat dit niet gebeurd is. Koolmees schrijft in zijn brief dat zo'n 400.000 uitzendkrachten via de NOW-regeling van loon zijn voorzien.

Geheel verwonderlijk is het niet dat ruim 2600 uitzendbedrijven gebruik hebben gemaakt van de regeling. In april riep branchevereniging NBBU haar leden al op om de uitzendkrachten die zij in dienst hadden niet te ontslaan.

"Op die manier hebben de bedrijven een boel mensen geholpen, maar ook zichzelf", zegt NBBU-directeur Marco Bastian. "Zes maanden geleden was er nog grote schaarste op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om mensen aan je te binden voor als de economie weer aantrekt. Zeker als je met specialisten werkt, wil je die niet kwijt."

OV-bedrijven gaan terugbetalen

Er staan ook veel regionale ov-bedrijven tussen de grootste NOW-ontvangers. Zo kreeg het Amsterdamse GVB ruim 20 miljoen euro steungeld, Connexxion bijna 9 miljoen euro en ook Q-buzz, Keolis, Arriva, het Rotterdamse RET en het Haagse HTM ontvingen enkele miljoenen.

Net als de NS deden deze bedrijven hun aanvraag al maanden geleden. Maar omdat er inmiddels een aparte regeling is voor ov-bedrijven kunnen de vervoerders geen gebruik meer maken van de NOW. De miljoenen die ze al ontvangen hebben, moeten ze daarom terugboeken naar de Rijksoverheid.

Winkeliers deden meeste aanvragen

Ruim 25.000 winkelbedrijven klopten bij het NOW-loket aan. De detailhandel was daarmee de sector met de meeste aanvragen. Daar zaten ook grote ketens tussen. Primark is het winkelbedrijf dat de meeste loonsteun kreeg, 13 miljoen euro. Daarnaast streken HEMA, H&M en Bijenkorf ongeveer tien miljoen op om hun personeel door te betalen.

Uit de horecabranche kwamen net iets minder aanvragen. Maar de horecaondernemers die een aanvraag deden zijn wel het hardst getroffen. Gemiddeld was hun omzet in de maanden maart, april en mei 80 procent lager dan normaal.

Kwart van het geld naar Amsterdam

De horecazaken in Amsterdam zijn het hardst getroffen. Daar lag de verloren omzet zelfs op 85 procent. Ook andere sectoren in Amsterdam lijken relatief hard geraakt. Bedrijven uit de regio Groot-Amsterdam hebben bijna een kwart van alle loonsteun gekregen. In totaal kregen de ruim 16.000 bedrijven uit deze regio samen zo'n 630 miljoen euro aan steun.

Dat is veel meer dan andere regio's. Ondernemingen uit de regio Rijnmond, waar onder meer Rotterdam onder valt, kregen bijvoorbeeld maar zo'n 7 procent (175 miljoen euro) van de NOW-gelden.

Andere arbeidsmarktregio's waar bedrijven relatief veel steun ontvingen waren de regio rond de stad Utrecht en het gebied rond Gorinchem. In Groningen, de kop van Noord-Holland en Friesland kregen bedrijven gemiddeld het minste steun.

In deze interactieve kaart zie je hoeveel NOW er in een gemeente is toegekend: