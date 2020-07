Rondvraag: brede steun onder boeren voor demonstraties

Onder boeren lijkt brede steun te zijn voor de boerendemonstraties van de afgelopen dagen. Een meerderheid van de boeren (6 op de 10) die de vragenlijst van de NOS en boerenvakblad Nieuwe Oogst hebben ingevuld, zegt de acties te steunen.

Opvallend is dat de steun onder niet-melkveehouders nagenoeg net zo groot als onder melkveehouders. De afgelopen dagen blokkeerden met name melkveehouders onder meer distributiecentra en snelwegen. Ze verzetten zich tegen invoering van een tijdelijke veevoermaatregel (minder eiwitten) en eisen 'eerlijke prijzen'.

Hoewel zij slechts een fractie vormen van alle ruim 30.000 veehouders in Nederland, lijkt de steun onder boeren dus breder te zijn.

De vragenlijst is ingevuld door een gemêleerde groep van 2250 veehouders en en 990 akkerbouwers en tuinders. Van veehouders zegt bijna de helft zich vertegenwoordigd te voelen door landbouworganisatie LTO en een derde door Farmers Defence Force.

Andere boeren

Ook een meerderheid van de varkensboeren, pluimveehouders, akkerbouwers en tuinders die de vragenlijst hebben ingevuld, zegt de demonstraties te steunen. Zij hebben overigens geen last van de veevoermaatregel.

Sinds een jaar geleden de Raad van State bepaalde dat het Nederlands stikstofbeleid niet voldoet, waren er verschillende grote demonstraties van boeren. Hoewel verschillende boeren zeggen tegen acties als het blokkeren van snelwegen te zijn of "burgers niet lastig te willen vallen", blijkt uit de honderden reacties grote onvrede.

Ze zeggen zich "niet gehoord" te voelen, dat de "maat vol is" en dat demonstreren nog de enige optie is. Ook zijn er een paar honderd boeren die schrijven gefrustreerd te zijn over een "negatief" of "niet representatief" beeld van boeren in de media.

Farmers Defence Force

Wat niet verrast is dat de steun voor de acties iets groter is bij jongere dan bij oudere boeren. Nog groter is het verschil als het gaat om boeren die zich wel of niet vertegenwoordigd voelen door Farmers Defense Force (FDF). Van de boeren die zich vertegenwoordigd voelen door FDF zijn er enkele die de acties van afgelopen dagen niet steunen. Bij de deelnemende boeren die zich niet verbonden voelen aan FDF is dat ongeveer een derde.

Ook de actiebereidheid lijkt nog altijd groot. Ongeveer de helft van de veehouders zegt wel mee te willen doen als er opnieuw maatregelen worden genomen waar ze het niet mee eens zijn.