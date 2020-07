VS dreigt Frankrijk met extra importheffingen op make-up en handtassen

De Verenigde Staten hebben een lijst gepubliceerd van producten uit Frankrijk waarop ze 25 procent extra importheffingen willen gaan innen. Dat kan worden gezien als straf voor de digitaks die Frankrijk wil invoeren.

Op de Amerikaanse lijst staan make-up, zeep en handtassen uit Frankrijk. Die producten waren vorig jaar goed 1,3 miljard dollar aan Franse export naar de VS.

Parijs zoekt naar mogelijkheden om belastingontwijking door grote techbedrijven tegen te gaan. In veel landen betalen die bedrijven geen of nauwelijks belasting omdat het hoofdkantoor in een ander land staat.

Onevenredig hard

Frankrijk denkt daarom aan maatregelen als het betalen van belasting op omzet of winst die techbedrijven binnen de landsgrenzen hebben behaald. Volgens de regering-Trump worden Amerikaanse bedrijven als Facebook, Apple, Google en Amazon onevenredig hard getroffen door de digitaks.

Het is de bedoeling dat de extra heffing pas over een half jaar ingaat. In de tussentijd hoopt de VS met de Franse regering tot een akkoord te komen.