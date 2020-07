Landelijke herdenkingsdag coronaslachtoffers, 'moment van bezinning'

Meeleven

De premier noemt nog geen datum voor de herdenking en zegt nog niets over de exacte invulling ervan. "We gaan gezamenlijk terugkijken en meeleven met de getroffenen in de breedste zin van het woord", aldus de premier. "We gaan verhalen delen en hoopvol vooruitkijken."

De afgelopen maanden zijn meer dan 6000 coronadoden geregistreerd. Er kwamen zo'n 12.000 mensen met covid-19 in het ziekenhuis. "Ook zijn mensen in hun levensonderhoud geraakt en zijn mensen lange tijd thuis geweest."