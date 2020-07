China waarschuwt voor 'dodelijke longontsteking', Kazachstan noemt het nepnieuws

De Chinese ambassade in Kazachstan waarschuwt landgenoten daar voor een reeks gevallen van longontsteking, die mogelijk wordt veroorzaakt door een onbekend virus en die dodelijker is dan corona. Maar de Kazachse autoriteiten bestempelen deze beweringen als nepnieuws.

Op WeChat meldde de Chinese ambassade dat een longontsteking met nog onbekende oorzaak rondgaat in drie Kazachse regio's. Opvallend genoeg werd deze bewering toegeschreven aan Kazachse media. Volgens de Chinese lezing schreven die dat er dit jaar 1772 mensen aan zijn gestorven, waarvan 628 in juni, inclusief een aantal Chinezen.

Dagelijks honderden opnames

Het Centraal-Aziatische land ontkent het bericht van de Chinese ambassade stellig. Maar op dinsdag meldde de autoriteiten wel dat het aantal longontstekingen in juni ruim is verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, tot 1700. Dagelijks worden 200 tot 300 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar het blijft onduidelijk of het gaat om longontstekingen als gevolg van het coronavirus.

Ook meldt de Kazachse nieuwssite Kazinform vandaag dat de 'chief medical officer' van de regio Almaty is overleden aan longontsteking. Ook hier wordt de oorzaak van de longziekte niet genoemd. Hetzelfde geldt voor het overlijden van de nationale filmster Darkhan Daiyrbek eerder deze week.

'Aantal coronadoden laag houden'

"Het is redelijk gebruikelijk voor landen in deze regio om longontsteking als officiële doodsoorzaak op te geven, ook al was iemand besmet met het coronavirus. Zo willen diverse autoriteiten het aantal coronadoden zo laag mogelijk houden", zegt correspondent David Jan Godfroid.

Het is onduidelijk of dit nu ook geldt voor Kazachstan. Er zijn volgens Godfroid geen grote spanningen tussen Kazachstan en buurland China bekend, als mogelijke verklaring voor de afwijkende lezingen.

Tweede lockdown

Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat in een reactie aan de NOS weten dat er een breed scala aan mogelijke verklaringen voor longontsteking is. "Covid-19 is er een van en daarvan weten we dat het rondgaat in Kazachstan." De woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of er rekening wordt gehouden met, of onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een nieuw virus.

Kazachstan heeft deze week een tweede lockdown ingesteld om de corona-uitbraak in te dammen. Afgelopen dag kwamen er 1726 besmettingen bij. Volgens overheidscijfers zijn in totaal 54.747 mensen geïnfecteerd geraakt. Ruim 31.000 zijn er hersteld en 264 Kazachen zijn overleden aan covid-19.

Het valt dus niet uit te sluiten dat het gaat om gevallen van het coronavirus, die door de overheid worden gemeld als longontsteking. Overigens kan deze dodelijke luchtwegaandoening allerlei oorzaken hebben. Voor de coronapandemie stierven wereldwijd al jaarlijks zo'n 2,5 miljoen mensen aan een longontsteking. Luchtvervuiling, roken, en ondervoeding spelen daarbij een grote rol.