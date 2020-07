Wervingscampagne Nederlandse techsector voor talent uit VS

Brainport Eindhoven is deze week een wervingscampagne gestart om talent uit de VS naar Nederland te halen. Dat bevestigt marketingmanager Emiel Kuijpers na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Het gaat om een reclamecampagne op Google en sociale media die zich richt op gebieden rond universiteitssteden als San Francisco, Boston en New York. Er is in Nederland een grote behoefte aan extra mensen.

1200 vacatures

Vooral kleinere techbedrijven hebben moeite met het vinden van talent, zegt Kuijpers. Op de site van Brainport Eindhoven staan meer dan 1200 vacatures. Ook grote bedrijven als Philips en ASML doen mee met het initiatief.

President Trump wil het aantal werkvergunningen dat voor de VS wordt uitgegeven voorlopig beperken. Het gaat onder meer het de zogeheten H-1B-visa. Langs deze weg halen veel Amerikaanse techbedrijven talent binnen uit andere landen. Het besluit van Trump leidde tot boosheid in de technologiesector.

Het idee achter de wervingscampagne is dat Nederland aantrekkelijker is voor talent dat voorlopig niet in de VS aan de slag kan.

Amerikaanse droom

Onder het motto 'Hou op met wachten op de Amerikaanse droom' is het de bedoeling om niet-Amerikaans talent uit de VS naar Nederland halen. Maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de campagne Amerikanen aantrekt. Kuijpers kon nog niet zeggen hoeveel interesse er is.