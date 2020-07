Utrecht krijgt monument ter herdenking van slavernijverleden

Utrecht krijgt een monument ter herdenking van het slavernijverleden. Het voorstel werd door een meerderheid van de gemeenteraad omarmd.

Volgens GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard is het monument een lang gekoesterde wens van de stad. "Veel bewoners en organisaties zetten zich al jarenlang in voor een Utrechts slavernijmonument. Zulke symbolen zijn belangrijk om onze gezamenlijk geschiedenis en de pijn te erkennen. Mooi dat zoveel partijen hier samen met de stad de schouders onder willen zetten."

Het monument moet op 1 juli 2023 worden onthuld tijdens de viering van Keti Koti, als de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën wordt herdacht. Hoe het monument eruit komt te zien, is nog niet bekend.

Nederland schafte de slavernij wettelijk af op 1 juli 1863, maar in Suriname moesten ex-slaven daarna nog tien jaar op de plantages werken.

Goede stap

Leroy Lucas, voorzitter van Keti Koti Utrecht, is blij met het besluit van de gemeente. "Dit is een hartstikke goede stap. Het laat zien dat we onderdeel zijn van het weefsel van Utrecht. Het is belangrijk dat de gemeente weet: wij zien jou en jullie zien ons", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Ik ben blij dat het monument er komt maar ook dat het uitgebreid gevierd gaat worden."