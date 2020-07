Belgisch onderzoek naar coronavaccin 'veelbelovend'

Financieel risico

Ook hoogleraar vaccinologie Cecile van Els, werkzaam bij het RIVM en de Universiteit Utrecht, is optimistisch over de resultaten uit Leuven."Het lijkt te beschermen tegen heftige longontsteking." Dat er gebruikgemaakt wordt van de stam van het vaccin tegen gele koorts, vindt ze positief. Omdat er wereldwijd op verschillende paarden wordt gewed is belangrijk dat er veel verschillende methoden worden gebruikt, stelt ze.

Beide hoogleraren zijn er verbaasd over dat het vaccin pas in december wordt getest op mensen. Wereldwijd worden al meer dan twintig vaccins op mensen getest. Volgens de onderzoekers is de reden simpel: een gebrek aan geld.

Omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door een universiteit, kan niet het financiële risico worden genomen om nu al te beginnen aan een dure klinische studie, en moeten er eerst nog meer studies worden gedaan. Wel is er al een producent gevonden die bereid is het vaccin voor de eerste klinische studie te maken.

Hoewel Neyts denkt "een fantastisch kandidaat-vaccin" te hebben, is hij realistisch over de kans van slagen. "Vaccinontwikkeling is een lange bochtige weg. Je kan nooit zeker zijn hoe het loopt. Normaal gesproken haalt zo'n 10 procent van de vaccins de eindmeet. Wij hopen daar bij te zitten."