Rouw op de werkvloer: 'De eerste vraag was, wanneer kom je weer?'

Voor Diana Berkvens (51) veranderde alles toen haar man verongelukte. "Ik ging van een werkende vrouw met man en kind van 11, naar een thuiszittende weduwe."

Berkvens werkte in een bibliotheek. Eerst was er volop steun, maar na een jaar met veel ziekmeldingen veranderde dat. "Het voelde voor mij alsof mijn werkgever er wel een beetje klaar mee was. Maar rouwen is niet even een jaartje, dan begint het pas."

Ze ging een paar maanden na het ongeluk weer aan het werk. "Ik dacht dat dat het beste was. Maar het was veel te snel." Er werd een reorganisatie aangekondigd. "Voor mijn gevoel hebben ze dat aangegrepen om mij te kunnen ontslaan. Ze wilden dat ik uit de Ziektewet ging, gelukkig heeft de FNV heeft mij geholpen met een arbeidsconsulent. Uiteindelijk heb ik nog twee jaar in de Ziektewet gezeten."