Huizenmarkt trekt zich weinig aan van corona, prijzen stijgen door

Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de woningmarkt tot nu toe weinig tot niet te lijden onder de coronacrisis. De huizenprijzen stegen afgelopen kwartaal door, voor de gemiddelde woning met 8,8 procent op jaarbasis. Dat is iets minder dan de stijging van 9,6 procent in het eerste kwartaal. De gemiddelde woning kost nu 335.000 euro.

52 procent van alle woningen werd boven de vraagprijs verkocht en dat percentage is hoger dan ooit, zegt de NVM. Het aantal verkopen daalde wel iets, met bijna 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Makelaars merken ook dat mensen nu vaker eerst hun huis willen verkopen voordat ze een nieuw huis kopen.

'Meer kansen voor starters'

Bij bezichtigingen melden zich wel wat minder mensen dan voorheen, maar nog steeds is er grote krapte op de huizenmarkt. "Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen", zegt NVM-voorzitter Hoes. "Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen."

De makelaarsvereniging zegt dat er door de coronacrisis niet opeens sprake is van een grote trek van de stad naar het platteland, waar je meer ruimte hebt. "We hebben die bewering nader onderzocht en concluderen dat corona deze ontwikkeling misschien heeft versterkt, maar dat die niet nieuw is. Al sinds 2013 zien we in provincies als Gelderland, Drenthe en Friesland een lichte stijging van het aantal mensen afkomstig uit de Randstad."

Volgens de NVM is er bij kopers wel significant meer vraag naar een extra werkkamer, een balkon of tuin.

'Daling prijzen in 2021'

ABN Amro komt vandaag met een vooruitblik en denkt dat ook de huizenmarkt uiteindelijk "last gaat ondervinden" van de door de coronacrisis verzwakte economie.

Dit jaar verwacht de bank nog wel een prijsstijging, van 6 procent. Maar voor 2021 verwacht de bank een kleine daling van 2 procent.

Woningnood

Nederland kent een groot woningtekort. Dat tekort bedraagt zo'n 331.000 woningen, becijferde de overheid onlangs. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat dat tekort verder stijgt.

Mede door het woningtekort zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren hard gestegen. Vooral starters en middeninkomens hebben moeite een passende woning te vinden.