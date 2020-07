'Rouwende werknemer komt vaak in de knel'

Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk. Dat zegt vakbond CNV, die een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Maurice de Hond.

Van de mensen die een naaste verloren kreeg een op de tien een burn-out door de combinatie van rouw en werk. En een op de vijf zegt te weinig steun te krijgen van de werkgever. En een kwart zegt langere tijd niet goed te functioneren.

'Wanneer kom je terug?'

"Werkgevers moeten ervoor zorgen dat mensen veilig terug op hun werk komen na zo'n gebeurtenis", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Zeg niet meteen na een begrafenis: wanneer kom je terug? Maar vraag gewoon open: hoe gaat het met je? Maar het verschilt ook per persoon, het gaat om maatwerk. En het maakt ook uit of iemand een kind heeft verloren of ouders van 85."

"Mensen vinden het ingewikkeld - degene die het ondergaat en de collega's. Wat wij zien is dat vroegtijdig contact tussen bedrijf en werknemer goed is. Een bedrijf moet niet lang niets van zich laten horen. En delegeer het niet naar de arbodienst of personeelszaken, maar doe dat zelf als leidinggevende."

Rouwverlof

De bond vindt ook dat rouwverlof beter moet worden geregeld. Er zou een flexibel opneembaar rouwverlof van bijvoorbeeld twee weken moeten komen. Hoelang je verlof krijgt, verschilt nu per cao. Soms krijgen mensen verlof vanaf het moment van overlijden tot de begrafenis van een naaste. De duur hangt ook af van of het om een direct familielid gaat of niet.

De bond vraagt werkgevers om extra alert te zijn op werknemers die een partner of een kind verliezen. "De klap is bij deze groep enorm", zegt Fortuin. "73 procent kon langere tijd niet goed functioneren, 23 procent kreeg een burn-out en 14 procent raakte de baan kwijt."