SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona

Mensen met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking lopen meer kans om hun baan te verliezen door de coronacrisis. Dat komt doordat zij vaker dan gemiddeld met flexibele contracten werken in sectoren die hard getroffen worden door de crisis, zoals de horeca of de reisbranche, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het adviesorgaan is het belangrijk dat deze mensen snel weer aan werk komen, bijvoorbeeld door middel van omscholing. Anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven, neemt de kans dat zij daar ooit weer uitkomen sterk af, stelt het SCP.

Volgens het SCP werken mensen met een migratieachtergrond duidelijk vaker in flexibele dienstverbanden. Bovendien doen ze dat bovengemiddeld vaak in sectoren die nu kwetsbaar zijn. Zo werkt 14,3 procent van de eerste generatie en 12 procent van de tweede generatie migranten met een flexcontract in een sector waar een krimp verwacht wordt. Bij mensen zonder een niet-westerse migratieachtergrond is dat 4,6 procent.

Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben een grotere kans hun baan te verliezen. 15,7 procent van hen heeft een flexibel arbeidscontract in een krimpsector. Dat geldt voor 6 procent van het totale aantal werknemers.

Te vrijblijvend

Het planbureau noemt omscholing naar sectoren waar wel werk te vinden is belangrijk, maar wijst erop dat organisaties die in crisistijd moeten overleven minder geneigd zijn te investeren in boventallig personeel. Het kabinet heeft omscholing gekoppeld aan steunmaatregelen, maar volgens het SCP blijkt deze 'inspanningsverplichting' voor werkgevers in de praktijk vaak te vrijblijvend.

Verder wijst het SCP op het belang van regionaal beleid, omdat er op de arbeidsmarkt grote regionale verschillen bestaan. Buiten de Randstad, en vooral in de noordelijke provincies, worden banen in sectoren waar nu een krimp verwacht wordt, relatief vaker met flexibele contracten ingevuld. Daar verdwijnen dus de komende tijd ook de meeste banen, zegt het SCP.