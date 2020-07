Opnieuw anti-regeringsprotesten in Belgrado om corona-aanpak

In de Servische hoofdstad Belgrado is het vanavond opnieuw onrustig. Inwoners gingen de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van de regering. Tegen de demonstranten is traangas ingezet.

De politie raakte voor het parlementsgebouw slaags met betogers. Sommige actievoerders raakten hierbij gewond, onder wie ook leden van de oppositie.

Gisteren laaide de onrust ook al op in de hoofdstad. Duizenden mensen gingen de straat op uit onvrede over het coronabeleid van president Vucic. De directe aanleiding was de aankondiging dat komend weekend in Belgrado weer een avondklok ingesteld wordt. Vandaag trok Vuvic dat in: "Er komt waarschijnlijk geen avondklok".

Maar de demonstranten zijn vooral boos op Vucic zelf. Zij vinden dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van de crisis. Ook zijn de actievoerders woedend dat de president eerst strenge coronamaatregelen invoerde, maar met de verkiezingen in juni in het vooruitzicht het land weer van het slot haalde.

Buitenlandse inmenging

Servië ging eind mei van een totale lockdown naar een volledige versoepeling. Bars en restaurants mochten ondanks waarschuwingen van experts weer open. Het aantal coronabesmettingen liep de afgelopen twee weken weer fors op.

Vucic' tegenstanders vinden dat de nieuwe piek in het aantal sterfgevallen de schuld van de president is. Hijzelf zegt dat de rellen het gevolg zijn van buitenlandse inmenging en waarschijnlijk het werk zijn van geheime diensten, al noemde hij geen namen.

Ook in de andere Balkanlanden laait het virus overigens weer op.