Rotterdamse agenten niet vervolgd voor discriminatie en mishandeling

Justitie ziet af van vervolging van Rotterdamse agenten tegen wie aangifte was gedaan van mishandeling en discriminatie. Zij zouden eind mei onnodig geweld hebben gebruikt bij de arrestatie van een vrouw in een park in Rotterdam.

Een video van een deel van de arrestatie leidde tot commotie. Het Openbaar Ministerie onderzocht de aanhouding en concludeert dat het politiegeweld rechtmatig, noodzakelijk en proportioneel was en dat de agenten zich niet discriminerend of racistisch hebben uitgelaten.

Agressief

Een Surinaams-Nederlandse vrouw van 23 zegt dat ze in het park door agenten zomaar agressief werd benaderd en uiteindelijk hardhandig werd gearresteerd.

Op filmpjes op internet is te zien dat de vrouw op de grond wordt gedrukt en daar wordt vastgehouden. Vervolgens werd ze in een politiebusje afgevoerd en naar eigen zeggen 21 uur vastgehouden in een politiecel.

Toen vriendinnen van de vrouw na de arrestatie hun spullen pakten, zouden agenten racistische opmerkingen hebben gemaakt zoals "Opdonderen aap!"

Hectisch in het park

De politie zegt dat het die dag ondanks de coronabeperkingen hectisch was in het park en dat de 23-jarige vrouw geen gehoor gaf aan het verzoek om te vertrekken.

Ze zocht vervolgens zelf de confrontatie door naar de politieagenten toe te lopen, hen te beledigen en met een vuist op het hoofd van agenten te slaan.

Volgens het OM wordt dat bevestigd door beeldmateriaal en verklaringen van getuigen. Het op de grond drukken van de vrouw was volgens het OM noodzakelijk om haar te laten stoppen.

Discriminatie niet vast te stellen

Wat betreft de discriminatie zegt het OM dat dat op basis van de beschikbare beelden en verklaringen niet vast te stellen is.

De aangehouden vrouw wordt verdacht van mishandeling en belediging. Haar zaak wordt in augustus behandeld, meldt Rijnmond.