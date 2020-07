Archeologen gaan onder Binnenhof resten Van Oldenbarnevelt zoeken

Er komt een opgraving om stoffelijke resten te vinden van Johan van Oldenbarnevelt, de raadspensionaris die in 1619 op het Binnenhof werd onthoofd. Het is niet uitgesloten dat er nog skeletresten van hem liggen in de grafkelder onder de vloer van de Eerste Kamer, schrijft minister Van Engelshoven van Cultuur in een brief.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgebreid aangepakt, want in die grafkelder liggen de resten van nog honderden andere historische figuren uit een periode van vijfhonderd jaar.

De kans is klein dat Van Oldenbarnevelt wordt gevonden, waarschuwt Van Engelshoven. "De wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van deze plek is echter dusdanig groot dat we toch kiezen voor een uitvoering van een opgraving."

Twijfel

Het kabinet heeft lang getwijfeld over het nut van een archeologisch onderzoek naar de resten van Van Oldenbarnevelt. Ook Haagse archeologen waren niet meteen enthousiast, omdat het onwaarschijnlijk is of het complete lichaam er nog wel ligt. In die tijd was het gebruikelijk om allerlei lichaamsdelen, zoals hoofd en hart, op verschillende plekken te begraven.

Groots staatsman

SP-Kamerlid Van Raak vroeg in 2015 al naar een opgraving, omdat de wegens landverraad veroordeelde Van Oldenbarnevelt van grote betekenis is. "Hij was een groots staatsman die meer vrijheid van religie wilde, zodat ook minderheden in Nederland hun plek konden vinden", zegt Van Raak.