Corona-app gaat nieuwe testfase in, is er genoeg draagvlak?

De corona-app is sinds vandaag beschikbaar voor honderden mensen in Twente. Zij gaan testen of 'CoronaMelder', zoals de app heet, gebruiksvriendelijk genoeg is. De app registreert geen ontmoetingen met anderen, dat is in de testfase niet aan de orde.

Dit is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de app. Voorafgaand heeft de Universiteit Twente een gebruikersonderzoek gedaan met 48 proefpersonen. Het rapport over dit onderzoek wordt vrijdag naar het ministerie gestuurd.

Negatief beeld voor installatie

"Wat mij opviel bij deze test, is dat veel mensen vaag iets over de app hadden gehoord, maar niet precies wisten hoe het zat. En als ze al iets hadden gehoord, was dat vaak negatief", vertelt Lisette van Gemert. Ze is hoogleraar gezondheidstechnologie aan de universiteit en coördineerde de testen.

Wel zag Van Gemert dat de meningen positiever werden als mensen de app op hun telefoon hadden staan en uitleg hadden gekregen. "Onze conclusie is dat de app makkelijk te bedienen is, maar dat het ingewikkelder wordt als mensen in de app moeten melden dat ze positief getest zijn." Volgens Van Gemert is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de GGD. Die moet dus goed worden voorbereid.