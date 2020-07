VVD stelt keuze lijsttrekker uit, Rutte kan tot december nadenken

De VVD kiest voorlopig nog geen lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Pas begin december presenteert het hoofdbestuur een kandidaat-lijsttrekker, zo heeft partijvoorzitter Van der Wal in een brief aan de leden bekendgemaakt.

Partijleider Rutte zou aanvankelijk na de zomer laten weten of hij opnieuw lijsttrekker wil worden. In de zomer wilde hij hier goed over nadenken. Maar de afgelopen weken liet hij zich al eens ontvallen dat het misschien wel later zou worden vanwege alle drukte door de coronacrisis.

Staatsman

In de vandaag gepresenteerde plannen heeft Rutte nog een kleine vijf maanden de tijd, tot uiterlijk 1 december. De coronacrisis wordt aangewezen als reden voor het uitstel, zegt NOS-verslaggever Wilma Borgman. "De commissies die bezig zijn met de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma hebben hun voorbereidende gesprekken niet goed kunnen voeren, zeggen ze bij de VVD."

Maar dankzij het uitstel kan Rutte zich ook nog langer profileren als de "staatsman die Nederland door de crisis leidt", zegt Borgman. "En dat levert hoge peilingen op voor de VVD. Het vertrouwen in het kabinet is nu ook ongekend hoog".

Borgman noemt het onwaarschijnlijk dat er nog een andere kandidaat-lijsttrekker komt. "Rutte wekt de indruk dat hij het zelf nog veel te leuk vindt en bovendien is er nog geen logische opvolger."

Rutte is meer dan 14 jaar politiek leider van de VVD; hij was lijsttrekker in 2006, 2010, 2012 en 2017. Sinds 2010 is hij premier.