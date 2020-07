Op vakantie tussen de 'rellende tieners' in Albufeira: 'Ik schaam me diep'

De feestende middelbare scholieren in de Algarve zijn in opspraak geraakt, omdat ze overlast veroorzaakten en de coronaregels overtraden. Een aantal is op de bon geslingerd.

Ook Max (18) is op dit moment op vakantie in 'Albu', zoals de jongeren de plaats aan de Algarve liefkozend noemen. Hij komt uit het Gooi en is op examenreis samen met zijn vrienden van een middelbare school in Laren. Ze zitten niet in een hotel, maar hebben via Homeaway een villa met zwembad gehuurd op 10 minuutjes van uitgaanscentrum The Strip.