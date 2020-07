Schouten breekt werkbezoek aan Zeeland af vanwege boerenprotest

Minister Schouten van Landbouw heeft een werkbezoek aan Zeeland afgebroken omdat protesterende boeren de weg blokkeerden. De politie heeft de minister afgeraden het bezoek voort te zetten.

De boeren ontdekten dat de minister een werkbezoek zou brengen aan een aantal boerderijen in de provincie in verband met de droogte. Zij was al op één locatie geweest.

In Kamperland wachtten tientallen boeren de minister op met trekkers, meldt Omroep Zeeland. De politie is bij de blokkade aanwezig. Als doorgaand verkeer langs de blokkade wil, verplaatsen de boeren hun voertuigen.

"We hoorden zeggen dat minister Schouten hier op werkbezoek komt", zegt een melkveehouder tegen de regionale omroep. "Met een groep boeren hebben we afgesproken om haar op te wachten en aan te spreken op haar beleid. Voor ons is het eiwitbeleid in krachtvoer belangrijk. We vinden het niet redelijk dat we stikstof in moeten leveren ten gunste van andere sectoren."

Veevoer met minder eiwit

Op verschillende plekken in Nederland voeren boeren actie tegen het plan van Schouten om koeien minder eiwitrijk voedsel te geven. De maatregel is bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Vanochtend werden bij een demonstratie van boeren in Wijster, in Drenthe, zo'n vijftig mensen opgepakt. Ze demonstreerden met landbouwvoertuigen en dat is in de drie noordelijke provincies tot en met maandag verboden.