'Rechtsbijstandverzekeraars bedolven onder klachten over coronavouchers'

Bij rechtsbijstandverzekeraars zijn al duizenden klachten binnengekomen over de wijze waarop de reisbranche geannuleerde vakantiereizen compenseert, meldt het AD.

Als een reis vanwege de uitbraak van het coronavirus niet kan doorgaan, geven veel reisorganisaties de gedupeerde klanten een voucher. Die waardebon kunnen ze gebruiken voor een latere reis. Maar vaak willen mensen hun geld terug. Reisorganisaties zeggen dat ze niet iedereen meteen kunnen terugbetalen, omdat ze dan failliet dreigen te gaan.

Alleen al bij rechtsbijstandverzekeraar Arag zijn in een paar maanden tijd meer dan 6000 meldingen over de vouchers binnengekomen. "De vouchers zorgen voor onrust en gedoe", zegt een jurist van Arag in het AD. "We begrijpen heel goed dat er sectoren zijn die ongekend hard geraakt zijn door het coronavirus, maar de harde opstelling van sommige partijen die coronavouchers uitgeven, zorgt voor veel onbegrip bij klanten."

Maanden wachten op geld

Consumenten zijn niet verplicht om een voucher te accepteren. Maar als ze hun geld terugeisen, moeten ze daar waarschijnlijk maanden op wachten.

Bij Achmea Rechtsbijstand zijn in korte tijd 4500 klachten binnengekomen. Die gaan niet alleen over vouchers. "Het varieert van vliegtuigvertraging tot problemen met gehuurde accommodaties en geannuleerde reizen", zegt een woordvoerder.

Ook bij DAS stromen de vragen en meldingen binnen. Daar hebben meer dan 4000 mensen geklaagd over de vouchers die ze hebben gekregen.

Geld terug bij gedekte vouchers

Reisbrancheorganisatie ANVR begrijpt dat mensen liever geld willen dan een voucher. "Het is ook hun goed recht", zegt een woordvoerster. "Maar het geval is dat veel reisondernemingen zouden omvallen als de vele duizenden en duizenden mensen hun geld zouden terugvragen. Daarom hebben wij als branche samen met Stichting Garantiefonds Reisgelden de coronavoucher in het leven geroepen."

Door de samenwerking met het garantiefonds zijn de vouchers gedekt. Als de aangesloten reisorganisaties alsnog failliet gaan, krijgen mensen toch hun geld terug.

"Maar die garantie bieden veel andere partijen die vouchers uitgeven niet", zegt de jurist van Arag in het AD. Hij is vooral bezorgd over de waarde van vouchers van vakantieaccommodaties, luchtvaartmaatschappijen en tickets voor concerten en festivals. Als die bedrijven failliet gaan, zijn consumenten hun geld kwijt.

Bij claimstichting Aviclaim zijn al meer dan 2600 klachten binnengekomen en die gaan vooral over Transavia en KLM. De stichting ging ervan uit dat het aantal klachten zou afnemen nu de reisbranche weer opstart, maar daarvan is volgens een woordvoerder geen sprake.