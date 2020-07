'Politie en AIVD hadden infiltrant in top extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie'

De politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hebben 2,5 jaar lang een infiltrant gehad in de extreemrechtse partij Nederlandse Volks-Unie (NVU), meldt NRC. De krant is benaderd door Richard Prein, een naaste medewerker van NVU-leider Constant Kusters, die zegt dat hij informatie uit de partij doorspeelde. De politie en de AIVD willen er niets over zeggen.

Prein was bij de NVU ook 'kringleider' in Noord-Brabant en de partij verkoos hem tot 'Activist van het jaar 2018'. Tegen NRC zegt hij dat hij onder toeziend oog van de politie en de AIVD onder meer een anti-Israël-demonstratie in Den Haag organiseerde, die uiteindelijk werd afgeblazen.

Dat protest zou samen met de neonazistische Racial Volunteer Force worden gedaan. Volgens NRC is de AIVD geïnteresseerd in deze groepering, vanwege banden met de Britse neonazistische groep Combat-18.

Prein zegt tegen de krant dat hij van juni 2017 tot eind vorig jaar actief was als informant en dat hij daar in totaal 3000 euro voor kreeg. Dat geld stak hij onder meer in de NVU.

Spijt

Volgens hem stapt hij naar de pers omdat hij spijt heeft van zijn extreemrechtse verleden. Hij wil zijn naam zuiveren door te laten zien dat hij informatie doorspeelde en daarmee hielp om de openbare orde te beschermen. Zo zou hij aan de bel hebben getrokken als confrontaties dreigden met tegenstanders van extreemrechts.

Prein zegt ook dat hij slecht is behandeld. Hij klaagt dat de politie hem niet hielp bij het opsporen van linkse activisten die hem lastigvielen. Ook zou de AIVD hem niet aan een Nederlandse paspoort willen helpen. Dat had de Fransman nodig om voor de NVU verkiesbaar te zijn voor de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

Vermoedens bij NVU-top

NVU-partijleider Kusters zegt tegen NRC dat hij al vermoedde dat zijn medewerker als informant werkte, maar dat hij dat niet kon hardmaken. Voor de zekerheid kreeg Prein een andere rol en gaf de partijtop hem nauwelijks nog informatie, zegt Kusters.

Volgens NRC onderbouwde Prein zijn verhaal met WhatsApp-berichten met zijn politiecontacten. Ook bevestigen diverse bronnen aan NRC Preins rol als infiltrant, maar officieel worden er dus geen mededelingen gedaan. "De wet maakt het voor ons niet mogelijk mededelingen te doen met wie wij wel of niet praten, en waarover", zegt de AIVD.

De politie laat het tegenover NRC bij: "Wij zijn uitermate terughoudend met het delen van informatie."