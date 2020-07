Trekkers niet meer gedoogd op Brabantse snelwegen

Protesterende boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan, krijgen in Brabant voortaan meteen een proces-verbaal. Dat hebben de veiligheidsregio's en de politie besloten na de demonstraties van de afgelopen dagen. Bovendien moeten ze de snelweg dan onmiddellijk verlaten.

"In een paar gevallen zorgden de demonstrerende boeren met hun landbouwvoertuigen voor grote overlast en een enkele keer zelfs voor een ronduit gevaarlijke situatie op onze snelwegen. Hoewel we als politie het recht om te demonstreren een groot goed vinden, kunnen we deze laatste gevallen niet tolereren", meldt de politie aan Omroep Brabant.

De boete voor het over de snelweg rijden met een tractor bedraagt 380 euro. Stilstaan op de snelweg levert een boete op van 390 euro. Bij het negeren van een bevel van de politie loopt dat bedrag nog verder op.

Demonstrerende boeren blokkeerden afgelopen weekend in Brabant onder meer het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel en Eindhoven Airport.

In Friesland, Groningen en Drenthe geldt een verbod om te protesteren met trekkers. Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van alle veiligheidsregio's in Nederland, laat weten dat er nog geen meerderheid is voor een verbod in heel Nederland.