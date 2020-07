Verpleegkundigen Zuid-Holland 'met opzet blootgesteld aan coronavirus'

De Alrijne Zorggroep heeft aangifte gedaan tegen een coronapatiënt vanwege het doelbewust blootstellen van zorgpersoneel aan het virus. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving op NU.nl. Vier verpleegkundigen hebben het virus opgelopen.

Het gaat om een incident met een besmet familielid van een patiënt die het niet eens was met diens ziekenhuisbehandeling. Het familielid mocht daarover met het zorgpersoneel in gesprek, mits hij of zij persoonlijke beschermingsmiddelen droeg.

Maar toen het gesprek was afgelopen, deed de persoon het mondkapje en schort af. "Het is begrijpelijk dat de emoties hoog kunnen oplopen als het gaat om de gezondheid van dierbaren, maar met deze actie is voor Alrijne een grens overschreden", stelt de zorggroep.

Besmette verpleegkundigen niet in ziekenhuis opgenomen

Het incident vond al op 6 juni plaats in een ziekenhuis van de zorggroep, die locaties heeft in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. In de tussentijd is bij vier verpleegkundigen het coronavirus vastgesteld. Vanwege de privacy kan de woordvoerder niet uitweiden over hun gezondheid, maar ze zegt wel dat ze niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.

In een verklaring erkent Alrijne dat niet met zekerheid is vast te stellen dat de besmetting bij dit incident heeft plaatsgevonden. "Maar dat doet niets af aan wat er is gebeurd. Voor deze medewerkers is het een schokkende ervaring geweest. Daarom vindt Alrijne het belangrijk om hiervan aangifte te doen."