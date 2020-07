President Brazilië besmet met coronavirus

Bolsonaro ligt al maanden overhoop met wetenschappers en andere bestuurders in Brazilië, omdat hij voortdurend de ernst van de coronapandemie bagatelliseert. Hij vindt de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan onzin en stelt dat de economische schade die de beperkingen veroorzaken erger is. Er is in zijn ogen niets tegen te doen dat 70 procent van de bevolking covid-19 krijgt.

Brazilië is met ruim 1,6 miljoen besmettingen en 65.000 doden door het virus na de VS het zwaarst getroffen door de pandemie.

