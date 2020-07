Meer dan twintig doden bij busongeluk China

In het zuidwesten van China zijn 21 mensen omgekomen toen een bus van de weg raakte en in een waterreservoir terechtkwam. Zestien mensen raakten gewond. In de bus zaten onder meer studenten die op weg waren naar een examen.

Op beelden van de Chinese staatstelevisie is te zien dat de bus op een doorgaande zesbaansweg plots een scherpe bocht naar links maakt, waarna de bus door de vangrail rijdt en in het water naast de weg terechtkomt.

Waardoor dat gebeurde wordt nog onderzocht. De bus is uit het water gehaald.

Dit zijn de beelden die de staats-tv heeft gedeeld: