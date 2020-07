Prijzen in Nederland maken sprong omhoog in juni

De inflatie berekenen is in coronatijden lastig omdat in veel sectoren winkels en bedrijven dicht waren en er niet gereisd werd. Het CBS gaat voor de data niet meer fysiek langs de winkels om de prijzen op te nemen, zoals in omliggende landen nog vaak wel gebeurt en gebruikt vooral elektronische data en internetwaarneming.

"Het meten was het probleem niet, maar als mensen niet uit eten gaan of naar het terras, heeft het dan wel zin om die prijzen te meten, want je meet wat niet gebeurt. In veel sectoren konden geen transacties plaatsvinden en werd geen geld uitgegeven en zijn er wel prijslijsten maar is niet duidelijk of die wel kloppen. Als niemand een artikel koopt kun je dan wel inflatie meten? Het is bijna een klassiek filosofisch probleem", aldus Van Mulligen. "Zo bezien is het voor statistici weer een feest dat de horeca open is."