Demonstraties met trekkers deze week verboden in Groningen en Drenthe

Ook vanavond wordt er weer op verschillende plekken gedemonstreerd. Dat gebeurt bij distributiecentra. Onder meer in Zwolle bij het distributiecentrum van Albert Heijn staan naar schatting zo'n honderd trekkers, meldt RTV Oost. Door de actie loopt het vrachtverkeer rond het centrum volledig vast.

Behalve trekkers zijn er ook shovels en een giertank aanwezig. Volgens de aanwezige boeren zijn er nog meer trekkers onderweg.

Boeren doen aangifte

Ook in Friesland waren boeren op pad. In Drachten werd het distributiecentrum van Aldi geblokkeerd, in Sneek het distributiecentrum van Poiesz, meldt Omrop Fryslân.

Ook naar de Jaarbeurs in Utrecht zijn vanavond boeren gekomen. In het gebouw was eerder op de avond het lijsttrekkersdebat van het CDA. Ook in Woerden was een protest. Daar werd de ingang van het distributiecentrum van de Jumbo geblokkeerd, meldt RTV Utrecht.

Omroep Brabant meldt een protest bij een groot transportbedrijf in Veghel. Er werd ook gedemonstreerd in Geertruidenberg en Middelbeers.