Aangifte wegens smaad tegen onderzoeker vuurwerkramp Enschede

Tegen Paul van Buitenen, de voormalige Europarlementariër die jarenlang onderzoek deed naar de Enschedese vuurwerkramp uit 2000, is aangifte gedaan wegens smaad. Dat zou zijn gebeurd vanwege zijn rapport over de ramp. Van Buitenen moet zich naar eigen zeggen volgende week voor verhoor melden op het politiebureau in Hengelo.

Een politiewoordvoerder wil het nieuws niet bevestigen aan RTV Oost. "We gaan er nooit op in of er aangifte tegen iemand is gedaan. Dat raakt de privacy van personen." Maar Van Buitenen laat weten dat hij vandaag is gebeld door de politie. Het enige dat tegen hem is gezegd, is dat zijn rapport aanleiding was voor de aangifte, zegt Van Buitenen.