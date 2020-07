Amerikaanse countryzanger Charlie Daniels overleden

In Devil Went Down to Georgia noemde Daniels de duivel in eerste instantie een "son of a bitch". Later veranderde hij dat naar "son of a gun".

Iets dergelijks deed hij bij de hit Long Haired Country Boy. Eerst zong hij over "stoned zijn in de ochtend" en "dronken in de middag". Dat veranderde Daniels in "ik sta op in de ochtend, ik ga neer in de middag".

Elvis Presley

De countryzanger begon zijn carrière als muzikant voor verschillende artiesten. Hij speelde onder anderen met Bob Dylan, Johnny Cash en Elvis Presley. Daniels trad op in het Witte Huis, bij de Super Bowl en meerdere keren voor troepen in het Midden-Oosten.

In 1998 kreeg hij een Pioneer Award van de Academie voor Countrymuziek in de Verenigde Staten.

Daniels kampte al langer met gezondheidsproblemen. In 2010 had hij een lichte beroerte en in 2013 werd bij hem een pacemaker geïmplanteerd.