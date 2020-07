Jongen (17) opgepakt voor poging tot doodslag om inrijden op marechaussees

De marechaussee heeft een jongen van 17 aangehouden voor poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag, omdat hij gisteren met zijn trekker op een aantal marechaussees zou zijn ingereden. Op Eindhoven Airport stond hij met een aantal boeren met trekkers. Ze waren aan het demonstreren en blokkeerden de weg voor de ingang van het vliegveld.

De jongen van 17 uit Udenhout probeerde meerdere marechaussees aan te rijden, die het verkeer op het luchthaventerrein aan het regelen waren. De medewerkers konden net op tijd wegspringen, maar het holster van een marechaussee werd wel geraakt en is daardoor beschadigd.

Er is ook een 22-jarige man uit Berkel-Enschot gearresteerd, schrijft Omroep Brabant. Hij weigerde een voertuig van de marechaussee ruimte te geven bij het invoegen op de weg, waardoor het moest uitwijken naar de berm.

De boerenacties zijn door het hele land, naar aanleiding van de maatregelen om de stikstofuitstoot in Nederland omlaag te brengen. De boeren zijn boos vanwege het voornemen van minister Schouten van Landbouw om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Daardoor zal in de mest minder stikstof zitten, is de gedachte.

Gevaarlijke situaties

Op meer plekken liepen de protesten uit de hand. De Veiligheidsregio Groningen stelt een voorlopig verbod in op demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen, meldt RTV Noord. Het verbod is ingesteld omdat de demonstraties de laatste dagen voor "opstoppingen en gevaarlijke situaties" zorgden.

Zo had het verkeer er last van en ook hulpdiensten zouden gehinderd kunnen worden door de grote landbouwvoertuigen. De demonstraties waren vooraf niet gemeld, laat de veiligheidsregio weten. Daardoor waren er geen afspraken gemaakt over hoe er veilig gedemonstreerd kon worden.

"Het doel van dit verbod is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren."

Het verbod geldt tot volgende week maandag.