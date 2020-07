Safariparken Kenia liggen stil, wilde dieren worden nu opgegeten

Het hotel in natuurpark Taita Hills in het zuiden van Kenia ligt er verlaten bij. De bedden zijn leeg. De bar is leeg en ook het terras, waarvandaan je naar olifanten en leeuwen kan kijken met een biertje in de hand, is uitgestorven. Vanwege de coronacrisis zit het land op slot en zijn er geen commerciële vluchten. Ook het binnenlandse toerisme ligt stil door coronamaatregelen.

De Keniaanse overheid maakte deze week bekend al 670 miljoen euro aan inkomsten te zijn misgelopen omdat de toeristenindustrie in elkaar is gestort. Het leidt ook tot baanverlies.

In privépark Taita Hills hebben ze niet alleen personeel uit het hotel naar huis gestuurd, maar is er nu ook minder geld om de rangers het veld in te sturen die door het park patrouilleren en de dieren beschermen. Ze werken op halve kracht en kunnen het park daardoor minder goed in de gaten houden.

De verminderde beveiliging heeft ervoor gezorgd dat stropers hun slag staan. Mensen die dichtbij de parken wonen, leggen valstrikken. Ze zijn uit op antilopen, zebra's, buffels en giraffen voor hun vlees.

We gingen mee het park in, om te laten zien welke nieuwe gevaren er nu zijn voor de dieren: