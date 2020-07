Het verhaal achter de val van Srebrenica in 7 journaals

Aanstaande zaterdag is het 25 jaar geleden dat de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië viel. Het Nederlandse Dutchbat kon niet verhinderen dat zeker 8400 moslimjongens en -mannen door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord. Het was de eerste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

In zeven NOS Srebrenica Journaals worden bepalende gebeurtenissen rond de val van Srebrenica geschetst tegen de achtergrond van het grotere verhaal: het uiteenvallen van Joegoslavië en de vraag hoe het nationalisme zo om zich heen kon grijpen.

We kijken deze week dagelijks terug vanaf het moment dat Joegoslavië in de jaren 80 uit elkaar viel na de dood van maarschalk Tito. We zien hoe de Servische president Slobodan Milosevic de macht probeert te krijgen over zoveel mogelijk deelrepublieken. En hoe de lappendeken aan etnische groeperingen zorgt voor hoog oplopende spanningen.

Bekijk hier alvast de promo: