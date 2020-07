Geroofd bestek joodse familie na 75 jaar terug in Tilburg

Een deel van het bestek van de joodse familie Polak, die woonde in de Professor Dondersstraat in Tilburg, is 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog terugbezorgd. Een nazaat van het nazi-gezinde echtpaar Kühnert bracht zondagochtend drie lepels en twaalf dessertlepels terug naar de plek van waar ze in 1944 waren geroofd.

"Een achternichtje had bij het opruimen van het huis van haar oudtante in Duitsland deze spullen gevonden en voelde zich zeer bezwaard. Via een zoektocht op internet is ze zes weken geleden bij mij terechtgekomen", zegt historicus en hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld tegen Omroep Brabant.

Bijsterveld woont sinds 2000 in het vroegere huis van de familie Polak. Toen hij er kwam wonen, vond hij in het huis verschillende spullen en is hij zich gaan verdiepen in de geschiedenis van de eerdere bewoners. In oktober verschijnt een boek van zijn hand over de familie Polak, met de titel Ons Huis.

Omgekomen in Auschwitz

"De familie Polak was in 1940 al gevlucht naar de Verenigde Staten, alleen hun zoon woonde nog in het huis. In 1941 werd het door de Duitsers geconfisqueerd, waarna de oudoom van deze Duitse mevrouw het huis voor een laag bedrag heeft gekocht", zegt Bijsterveld. "De zoon van de familie Polak kwam later om in Auschwitz."

"In 1944 is deze familie Kühnert, eigenaar van een textielfabriek in Tilburg, teruggegaan naar Duitsland en nam ze het kostbaarste deel van de inventaris mee." De familie Polak heeft het huis na de oorlog weer in bezit gekregen.

Het achternichtje en haar man stonden gisterochtend op de stoep met de twaalf dessertlepels en drie opdienlepels. "Ze kende het verhaal en schaamde zich ervoor. Ze wilde graag een gebaar maken door het bestek terug te geven."

Van het bestek gaan de dessertlepels naar een lid van de familie Polak in de VS. De drie opdienlepels blijven in het huis waar ze 75 jaar geleden werden geroofd.