RIVM was verrast door snelle corona-uitbraak: 'Italië was eyeopener'

Timen betwijfelt of het beter was geweest als Nederland eerder in een 'intelligente lockdown' zou zijn gegaan. "Er was geen enkele reden voor. Een lockdown is een heel zware maatregel, draagvlak had je dan misschien niet gehad."

Inmiddels lijkt de epidemie in Nederland onder controle, maar de infectiebestrijder verwacht een tweede golf, vermoedelijk in het najaar. De omvang zal er deels van afhangen of Nederlanders zich aan de maatregelen houden, stelt Timen.

Vaccin

Ze hoopt dat iedereen met klachten zich laat testen. "Niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen om je heen. Laten we hopen dat we met z'n allen een tweede golf het hoofd kunnen bieden."

Het baart Timen zorgen dat "mensen denken dat we er zijn". "We zitten aan de goede kant, maar het kan heel snel misgaan. Dat hebben we gezien in Australië, Spanje en Israël. Ik denk dat we niet veilig zijn totdat er een vaccin is."