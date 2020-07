Loket voor nieuwe noodsteun open, geen stormloop verwacht

Een aantal bedrijven dat wel gebruik maakt van de eerste regeling heeft al gezegd van de tweede regeling af te zien. HEMA met 11.000 werknemers in Nederland is er een van. Na een omzetklap in maart en april is de omzet inmiddels weer gestegen. De omzet in juni was zelfs hoger dan vorig jaar, dus kan het bedrijf überhaupt geen aanspraak meer maken op steun.

Randstad gebruikte het eerste steunpakket om ongeveer 18.500 flexwerkers, een derde van het totaal, door te betalen. Inmiddels hebben 8000 mensen elders een plek gevonden en loopt de omzetdip terug. Daarom is nieuwe steun niet nodig.

Die omzetkrimp is er bij Booking.com waarschijnlijk wel, toch maakt het bedrijf geen gebruik van het tweede steunpakket. Het bedrijf wil z'n handen vrij hebben om een reorganisatie door te voeren.

Twijfel

Veel horecazaken zijn sinds vorige maand weer geopend. Toch denken nog veel ondernemers steun nodig te hebben, omdat ze door de anderhalvemetereconomie minder klanten kunnen ontvangen dan voorheen. Uit een peiling van Horeca Nederland blijkt dat 65 procent van de ondernemers gebruik wil maken van de NOW2-regeling.

Verschillende andere bedrijven twijfelen nog over de omzetkrimp van de zomermaanden en of ze wel in aanmerking komen voor de regeling. Veilingbedrijf Flora Holland is bijvoorbeeld nog aan het rekenen of de regeling nodig is en ook industriebedrijf VDL heeft nog geen besluit genomen over een aanvraag.

Luchtvaartmaatschappij KLM vraagt de regeling sowieso aan. Dat betekent dat de salarissen van 33.000 medewerkers van het bedrijf ook de komende tijd deels door de overheid worden betaald. Ook reisorganisatie TUI doet een aanvraag.

Geen stormloop

Het loket van UWV is in ieder geval voorbereid op eenzelfde aantal aanvragen als bij de eerste regeling. Toen werden in de eerste week bijna 80.000 aanvragen gedaan. De uitkeringsinstantie houdt er ook rekening mee dat bedrijven nog even wachten met aanvragen tot ze een beter beeld hebben van hun omzet in de zomermaanden.

Tot en met 31 augustus kan de aanvraag worden ingediend. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven, moet dat uiteindelijk aan het UWV terugbetalen.

MKB Nederland verwacht dat het niet storm loopt zoals bij de eerste steunronde en is benieuwd naar de eerste cijfers over het aantal aanvragen. Daaruit kan worden opgemaakt hoeveel behoefte er bij ondernemers is aan een eventueel derde steunpakket. Daarover wordt de komende maanden met het ministerie van Sociale Zaken gepraat.