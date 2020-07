'Campinggevoel' bij eerste dienst in afgebrande kerk Hoogmade

Voor het eerst sinds de brand van vorig jaar zijn er gisteren en vandaag kerkdiensten gehouden in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade. Een brand die tijdens restauratiewerkzaamheden ontstond, legde de kerk in november grotendeels in de as. Voor veel kerkgangers was het de eerste keer dat ze de schade met eigen ogen konden zien.

Zo'n honderd mensen woonden vanochtend de dienst in de kerk bij. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de kerk zo toegankelijk en veilig mogelijk te maken voor de bezoekers. "Het is wel schrikken als je dit ziet", zegt een van de kerkgangers tegen Omroep West. "Je zou er tranen in je ogen van krijgen.

Van het kerkgebouw staan alleen de muren nog overeind. In het middenpad liggen de verbrande en verkoolde resten van wat ooit de kerktoren was. De kerkgangers zaten onbeschut, gehuld in regenjassen en schuilend onder een paraplu.

Vastberaden

"Het geeft een beetje een campinggevoel", zegt pastor Marjo Hoogenbosch. "We hoopten natuurlijk op mooi weer vandaag maar het geeft ook wel de eigenwijsheid en vastberadenheid van Hoogmade weer dat we, ondanks de weersomstandigheden, toch hier bij elkaar zijn gekomen."

Veel bezoekers willen graag dat de karakteristieke kerk wordt herbouwd, omdat het godshuis een belangrijke functie in het dorp heeft. Maar de toekomst van de kerk is nog onzeker. Hierover worden gesprekken gevoerd met onder meer het bisdom en de verzekeraars.