Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin

Hieraan ging onderzoek vooraf. "We willen altijd eerst zeker weten of een nieuwe soort niet gaat woekeren. Pas dan nemen we ze op in het plantprogramma. Ook willen we weten of ze goed tegen klimaatverandering kunnen, want bomen die we nu planten staan er de komende honderd jaar."

Inhaalslag

Hekhuis verheugt zich op het nieuwe bos. Daarmee moet een einde komen aan een periode waarin er meer bos verdween dan erbij kwam, mede omdat er geen nieuw bos meer werd aangeplant. Een resultaat van beleid dat in de jaren 2010-2012 werd ingezet door toenmalig staatssecretaris Henk Bleker.

Hekhuis: "Nederland moet een inhaalslag maken. Niet alleen vanwege het klimaat en de biodiversiteit, maar ook omdat we tijdens de coronacrisis nog meer dan anders hebben gemerkt hoezeer de bevolking het bos waardeert."