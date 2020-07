Politie beëindigt drukbezochte feesten in Zaandam en Vlissingen

De politie heeft vannacht feesten beëindigd in Zaandam en Vlissingen. Agenten kwamen het feest in Zaandam op het spoor doordat ze op feestgangers stuitten die op zoek waren naar het partyadres. Volgens de politie vielen ze op omdat ze op een weg liepen die voor voetgangers verboden is. Al snel werd duidelijk dat ze op zoek waren naar het feest.

Na het adres te hebben achterhaald, besloot de politie de festiviteiten te beëindigen, schrijft NH Nieuws. Er waren zo'n vijftig mensen aanwezig. De plek was volgens de politie onveilig, het ging om een bovenverdieping met slecht toegankelijke in- en uitgangen. De ontruiming van het pand verliep rustig, wel werd een 20-jarige vrouw uit Assendelft aangehouden voor het handelen in drugs. Wie het feest organiseerde, is niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

In Vlissingen werd vannacht een illegaal feest met zo'n honderd aanwezigen beëindigd. Omdat het terrein waar het feest werd gehouden eigendom is van de gemeente en er geen vergunning voor het feest was verleend droeg de locoburgemeester de politie op het terrein te ontruimen, schrijft Omroep Zeeland. Volgens de politie verliep de ontruiming in gemoedelijke sfeer. Er is niemand bekeurd of aangehouden.

Vernielde auto

Gisteren maakte de politie al een eind aan twee feesten in Groningen en Delft. In Groningen kregen 150 feestgangers op een braakliggend terrein het verzoek van de politie te vertrekken, meldt RTV Noord. Er was voor het feest geen toestemming aangevraagd, laat de gemeente weten

In Delft kwam de politie het feest op het spoor na meldingen over een vernielde auto en geluidsoverlast uit recreatiegebied Delftse Hout. Ter plaatse troffen agenten tientallen feestgangers aan. Drie van hen waren onwel geworden en moesten worden behandeld door ambulancepersoneel, schrijft Omroep West.