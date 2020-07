Betogers Baltimore trekken beeld Columbus omver

Het vernielde standbeeld van Columbus is een van de drie beelden van hem in de stad. Het werd in 1984 geplaatst door de Italiaans-Amerikaanse gemeenschap in Baltimore en werd onthuld door de burgemeester en toenmalige president Reagan.

Het is niet het eerste standbeeld van Columbus dat in de afgelopen weken in de Verenigde Staten is omvergetrokken of vernield. Dat gebeurde eerder in steden als Miami, Richmond, St. Paul en Boston.