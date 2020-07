Mysterieuze reeks explosies en branden in Iran 'kan nauwelijks toeval zijn'

Vandaag een explosie en een brand in een energiecentrale, donderdag brand in een complex waar kernenergie wordt opgewekt, dinsdag een explosie bij een medische kliniek en vorige week vrijdag nog een bij een militaire basis én een energiecentrale. Al deze incidenten in Iran gebeurden in acht dagen tijd.

"Het wekt de indruk dat er meer aan de hand is", zegt Iran-deskundige Peyman Jafari. De explosie bij een kliniek lijkt volgens hem op een ongeluk, maar de andere incidenten wekken de indruk van mogelijke cybersabotage. Iets wat in het verleden vaker is gebeurd in Iran.

"Het kan nauwelijks toeval zijn", zegt correspondent Daisy Mohr over de reeks branden en explosies. "Het lijkt alsof de autoriteiten het kleiner maken dan het in werkelijkheid is. Maar er zijn maar weinig mensen die weten hoe dit echt zit. De toedracht is in een gesloten land als Iran onmogelijk te verifiëren."

Stroomuitval

De brand in de energiecentrale vandaag leidde tot stroomuitval in delen van de miljoenenstad Ahvaz in het zuiden, meldt de Iraanse nieuwssite Tasnim. Volgens andere nieuwssites was het vuur het gevolg van een explosie. De oorzaak is nog onduidelijk.

Volgens Iraanse media zijn dit videobeelden van de brand: