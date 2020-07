Containers in Wouwse Plantage mogelijk gebruikt als martelkamer

De politie heeft in Wouwse Plantage (Brabant) zeecontainers gevonden waarin criminelen mogelijk mensen hebben gemarteld. Bronnen bevestigen een artikel van NRC hierover aan de NOS. Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaak ingaan.

Het gaat om zeven bovengrondse containers. Ze waren geluiddicht gemaakt. Er lagen onder meer scharen, er hingen handboeien aan het plafond en er stond een stoel die aan de vloer was vastgeschroefd. Zes verdachten zouden vorige week zijn opgepakt.

De politie vermoedt dat criminelen hun rivalen in de containers martelden. Er zijn volgens NRC berichten onderschept waarin verdachten spraken over manieren om "te pijnigen" en het hadden over hun "persoonlijke EBI". Daarmee doelen ze op de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

De politie kwam de verdachten op het spoor door het onderzoek naar EncroChat-telefoons. In deze zaak kon de politie meelezen met geheime berichten van criminelen.

Uitgebrand drugslaboratorium

Volgens Omroep Brabant werden de containers op maandag 22 juni gevonden bij een politie-inval. Toen viel een arrestatieteam een loods binnen en werden er van het omliggende terrein containers afgevoerd.

Eerder die maand werden iets verderop in Wouwse Plantage de resten gevonden van een uitgebrand drugslaboratorium. Het is niet bekend of het drugslab en de containers iets met elkaar hebben te maken.