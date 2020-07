Partijen willen opheldering over fouten rond statushouder die fietser doodstak in Oss

Hoe kon het gebeuren dat informatie over de geestelijke gesteldheid van een statushouder uit Sudan, niet met de gemeente werd gedeeld waar hij kwam te wonen? Dat willen Kamerleden Becker (VVD) en Van Toorenburg (CDA) weten van staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid.

De statushouder wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss eerder dit jaar. Instanties die betrokken waren bij zijn begeleiding en huisvesting hebben daarbij fouten gemaakt. Dat bleek gisteren uit onderzoek dat de gemeente Bernheze liet uitvoeren.

Psychische klachten

Op meerdere momenten was al aan het licht gekomen dat de 25-jarige statushouder mogelijk last had van psychische klachten. Becker en Van Toorenburg vragen zich af of het gebruikelijk is dat deze gegevens niet zijn gedeeld met de betrokken instanties. Zij vinden dat de maatschappelijke veiligheid nooit in gevaar mag komen vanwege privacy.

"Als het waar is wat de gemeente schrijft", zegt Becker, "en info over mogelijk risico niet gedeeld mocht worden, is dat reden om de regels te herzien." De burgemeester van Bernheze zei eerder dat ze hoopt dat de manier waarop informatie over statushouders wordt gedeeld, landelijk onder de loep wordt genomen.

Het 18-jarige slachtoffer werd zondag 19 april om 08.00 uur zwaargewond naast zijn fiets gevonden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Later bleek hij te zijn neergestoken. De 25-jarige verdachte werd diezelfde dag opgepakt op het station in Oss. Hij was volgens de politie verward en had een mes bij zich.