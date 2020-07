FNV bereikt akkoord met Tata Steel

FNV heeft na weken van stakingen een akkoord bereikt met de directie van Tata Steel. Daarmee komt een einde aan de acties, die tot vanochtend doorgingen. De stakingen begonnen na het vertrek van topman Theo Henrar. Volgens de ondernemingsraad en de vakbond zou hij ontslagen zijn. FNV zegt dat nu is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel in IJmuiden zullen vallen en het bedrijf milieuproblemen gaat aanpakken en zal investeren in innovatie.

Volgens de vakbond zijn er harde afspraken gemaakt over het behoud van werkgelegenheid. Zo zullen er voorlopig geen mensen gedwongen ontslagen worden en is het werkgelegenheidspact, met daarin afspraken over baanbehoud, verlengd tot 1 oktober 2026. De vakbond zegt erg tevreden te zijn met het akkoord.

Investeringen

Ook is afgesproken dat voor eind september duidelijk wordt hoe Tata Steel aan de toekomst gaat werken. FNV wil dat er geïnvesteerd wordt in installaties en medewerkers en dat duidelijk wordt hoe de milieu- en CO2-problematiek zal worden aangepakt. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers en over de bedrijfsstructuur. FNV zegt dat Tata Steel heeft beloofd om geen onderdelen van Tata Steel Nederland te verkopen en geen werk van belangrijke bedrijfsonderdelen uit te besteden.

Tata Steel Nederland wil eerst de medewerkers informeren en daarna pas commentaar geven.