Franse premier Philippe stapt op

De Franse premier Philippe en zijn kabinet zijn afgetreden. Dat is bekendgemaakt door het Elysée, het paleis van president Macron. De president had al laten weten dat hij het kabinet wilde herschikken. Macrons partij, La République en Marche (LREM), leed zondag een flink verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Édouard Philippe lag de afgelopen maanden bij veel Fransen beter dan Macron. Zij prezen Philippe onder meer om zijn aanpak van de coronacrisis. Ook in peilingen is hij nu populairder dan Macron.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde de premier nog een overwinning in Le Havre, waar hij tussen 2010 en 2017 burgemeester was. Hij won daar 58 procent van de stemmen, een van de weinige overwinningen voor de partij van Macron deze verkiezingen.

Tijdens zijn campagne had Philippe gezegd dat hij niet terugkeert naar Le Havre zolang hij premier is. Er werd al rekening mee gehouden dat hij het premierschap zou neerleggen om alsnog burgemeester te worden. Uit de verklaring van het kantoor van president Macron valt niet op te maken of Philippe inderdaad terugkeert naar Le Havre.