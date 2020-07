Boeren betogen met trekkers bij Binnenhof en in Groningen

In het Tweede Kamergebouw wordt later vanavond gedebatteerd over de plannen van minister Schouten. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. Maar volgens Farmers Defence Force gaat dat ten koste van de gezondheid van koeien.

Ook in de omgeving van Groningen zijn trekkers gesignaleerd. De politie staat op verschillende plekken strategisch opgesteld om te voorkomen dat de tractoren het centrum van de stad bereiken. Dat gebeurt onder meer met vuilniswagens, meldt RTV Noord.