Opnieuw dagrecord in Florida: ruim 10.000 besmettingen

De staat Florida had de afgelopen dag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen: er waren maar liefst 10.109 positieve testen. Het oude dagrecord was van afgelopen zaterdag met 9585 besmettingen. Het totaal aantal mensen dat het virus heeft opgelopen in de Sunshine State, waar veel ouderen wonen, ligt nu op 169.106.

Ter vergelijking: tijdens de piek in Italië lag het hoogste aantal besmettingen op een dag rond de 6500. In Italië wonen 60 miljoen mensen, in Florida slechts een derde daarvan; 21 miljoen.

De gouverneur van Florida, DeSantis, liet daarom afgelopen weekend de bars weer sluiten, nadat hij ze eerder open had laten gaan, terwijl het virus toen nog niet onder controle was. Al snel kwamen mensen in dicht op elkaar gepakte tenten en stranden bij elkaar. Nu pauzeert hij het verder versoepelen van de coronamaatregelen.

Wel golf geen live muziek

In Florida wonen veel pensionado's, die daar in een aangenaam klimaat genieten van hun oude dag. Ten noorden van Orlando wonen er zo'n 150.000 in hun villa's, vrij dicht op elkaar. Er kan nog steeds gegolfd worden, maar de live muziek op de pleinen is al een paar maanden afgelast.

Op de boat club van Leesburg komen de senioren twee keer per week op gepaste afstand bij elkaar. Ze praten over hun zorgen over de nieuwe piek en hoe president Trump de crisis aanpakt. Ook verbazen ze zich erover hoe politiek het wel of niet dragen van een mondkapje in de VS is.

Correspondent Marieke de Vries sprak met drie van hen. Marie Davis is bezorgd over de versoepelingen. Ze trekt vergelijkingen met de grieppandemie uit 1918: