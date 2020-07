'Twee beruchte drugssmokkelaars opgepakt na hacken cryptofoonaanbieder'

De politie heeft door het hacken van een cryptofoonaanbieder de afgelopen maanden een netwerk van laboratoria ontmanteld waar de drug crystal meth werd geproduceerd. In het onderzoek zijn tientallen mensen aangehouden, onder wie de twee van de meest gezochte drugssmokkelaars van Nederland, schrijft NRC.

In het onderzoek werd samengewerkt met politie en justitie in andere landen. In Den Haag presenteren Nederlandse en buitenlandse opsporingsdiensten om 12.00 uur de resultaten van een internationaal onderzoek naar een communicatienetwerk dat door criminelen werd gebruikt. Vermoedelijk gaat het over hetzelfde onderzoek als waar de krant over schrijft.

Volgens NRC hackte de politie computers van EncroChat, een aanbieder van telefoons waarmee berichten versleuteld worden verstuurd. Normaal gesproken kan de politie dan niet zien wat de gebruikers met elkaar bespreken. Dankzij de hack werden miljoenen berichten zichtbaar en kon de recherche twee maanden lang live meelezen met wat er werd gecommuniceerd.

Cetin G.

Alleen al in Nederland zouden miljoenen euro's in beslag zijn genomen en tientallen verdachten zijn aangehouden. Ook twee van de meest gezochte drugssmokkelaars van Nederland konden dankzij informatie uit dit onderzoek worden aangehouden: de Rotterdammer Roger P, alias Piet Costa, en de Schiedamse Turk Cetin G. Ook zouden duizenden kilo's crystal meth in beslag zijn genomen, schrijft de NRC.

In Nederland zijn de afgelopen weken opvallend veel crystal methlabs ontmanteld. Daarbij werden geregeld Mexicanen aangetroffen die in de labs aan het werk waren.